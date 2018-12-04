Песков подтвердил планы Путина встретиться с Мадуро
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава нашего государства Владимир Путин в среду, 5 декабря, планирует встретиться со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Как подчеркнул представитель Кремля, двусторонние переговоры лидеров состоятся в Москве, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее о своей встрече с Путиным объявил сам Мадуро. Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на вторник, 4 декабря, он заявил о том, что вылетел в Россию, чтобы обсудить с президентом РФ «стратегические вопросы, актуальные для обеих стран». При этом глава боливарианской республики подчеркнул, что его визит призван «укрепить и расширить дипломатические и дружественные отношения» между Каракасом и Москвой.
Стоит отметить, что в последний раз Владимир Путин и Николас Мадуро встречались в Москве в октябре прошлого года.