2018-12-04T11:37:41+03:00
Наука

Американские астрономы показали фото северного полюса Солнца

Картинка сделана при помощи монтажа, но является максимально близкой к реальности [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Астрономы показали северный полюс СолнцаАстрономы показали северный полюс СолнцаФото: скрин с видео
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Солнце до сих пор не изучено, хотя бы потому, что температура его так высока, что многие космические аппараты ведут работу только в экваториальных районах. Прорывом стала компьютерная модель, которую предъявили американские астрономы. Они опубликовали снимок северного полюса Солнца.

Естественно, фото не сделано космическим аппаратом – это монтаж, но он максимально приближен к реальности.

Почти все космические аппараты, пока запечатлеть северный полюс невозможно, сообщает Европейское космическое агентство.

Даже смоделированная графика является ценной с научной точки зрения, так как поможет в изучении атмосферы светила. Наука не стоит на месте и, возможно, понаблюдать в реальности за северным полюсом солнца можно будет уже через два года. Это поспособствует запуск миссии Solar Orbiter, он запланирован на 2020 год, пишет «Дни.ру».

Ученые показали уникальное фото северного полюса Солнца.

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