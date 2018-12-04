Американские астрономы показали фото северного полюса Солнца

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-04T11:37:41+03:00

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Солнце до сих пор не изучено, хотя бы потому, что температура его так высока, что многие космические аппараты ведут работу только в экваториальных районах. Прорывом стала компьютерная модель, которую предъявили американские астрономы. Они опубликовали снимок северного полюса Солнца.

Естественно, фото не сделано космическим аппаратом – это монтаж, но он максимально приближен к реальности.

Почти все космические аппараты, пока запечатлеть северный полюс невозможно, сообщает Европейское космическое агентство.

Даже смоделированная графика является ценной с научной точки зрения, так как поможет в изучении атмосферы светила. Наука не стоит на месте и, возможно, понаблюдать в реальности за северным полюсом солнца можно будет уже через два года. Это поспособствует запуск миссии Solar Orbiter, он запланирован на 2020 год, пишет «Дни.ру».