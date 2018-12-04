Поклонская на свадьбе танцевала под «Хуторянку», но Ротару не было на свадьбе
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская совместно с супругом юристом Иваном Соловьевым рассказали в интервью радио «Комсомольская правда», присутствовала ли на самом деле певица София Ротару на свадьбе новоиспеченной семьи, которая состоялась летом текущего года.
Отметим, что на днях в сети появилось видео с торжества, на котором Поклонская танцует по музыку «Хуторянка». Как выяснилось со слов супруга политика, песня «была настоящая».
- Софии Ротару не было у нас на свадьбе. Но песня была настоящая. А я сидел за столом с православным батюшкой, мы поднимали тосты. Он нам пожелал удачи. Мы выпили крымского вина. А Наташа с детьми от души плясала, - рассказал Соловьев.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что депутата Госдумы Наталья Поклонская тайно вышла замуж в Крыму. О свадьбе депутата разболтался один из гостей торжества.