2018-12-04T11:55:20+03:00
Экономика

Россияне тратят почти четверть семейного бюджета на погашение микрозаймов

По данным экспертов, долговая нагрузка на заемщиков увеличилась с 18 до 24%
Ася РОМАНЧУК
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на погашение долгов по микрокредитам у россиян уходит четверть бюджетана погашение долгов по микрокредитам у россиян уходит четверть бюджетаФото: Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Россияне стали больше тратить денег на погашение микрокредитов. Почти треть семейного бюджета съедают проценты по микрозаймам. Долговая нагрузка на заемщиков выросла с 18 до 24%, а средний размер микрокредита увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом и составил 9,9 тыс. рублей.

Несмотря на высокий процент по займу микрокредиты пользуются популярностью у заемщиков, так как требуется меньше документов и не всегда надо иметь хорошую кредитную историю. По данным Объединенного кредитного бюро в среднем на одного должника приходится 1,5 займа, для сравнения в прошлом году было 1,3 займа. Всего за год было выдано быстрых кредитов на сумму 9,5 миллиардов рублей.

По данным ЦБ за II–III кварталы 2018 года, среднее значение долговой нагрузки на россиян составляет 41% (в 2017 году — 42%). В планах регулятора ввести ограничения нагрузки на заемщика не более 50%, рассчитывать показатель будут кредитные учреждения, пишет газета «Известия».

О высоких процентных ставках в микрозаймах знает каждый, тем не менее, данный рынок продолжает работать. Президент Владимир Путин, комментируя данный вид деятельности, сравнил МФО со старухой-процентщицей.

В Госдуме предлагают вовсе запретить работу «черных кредиторов», к ним относятся все организации, которые не имеют лицензию на кредитование частных лиц. Аналогичная практика будет применена к коллекторам, которые не имеют лицензии на взыскание долгов. Должники скоро смогут выдохнуть. Минфин защитит их от «черных коллекторов», которые используют запугивание, шантаж и угрозы.

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