Киев предложил Москве обменять 300 человек на арестованных украинских моряков

СЕГОДНЯ 15:35 2018-12-04T15:35:44+03:00

В Киеве считают, что дело не может быть рассмотрено в международном суде

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Украина призывает РФ к переговорам относительно обмена 300 человек на украинских моряков, нарушивших госграницы в Керченском пролив. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга в Одессе.

Он заявил, что моряков, которые находятся под следствием в России, «есть на кого менять». Украинская сторона намерена вызволить своих военнослужащих в обмен на более 300 лиц, осужденных за антигосударственную деятельность.

Луценко сообщил, что военная прокуратура Украины якобы определила в течение двух дней «конкретных лиц из РФ, которым предъявлено обвинение в акте агрессивной войны относительно украинских Военно-морских сил». При этом, он отметил, что все «доказательства» были добыты, оформлены и переданы законным путем.

Кроме того, так называемая прокуратура Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины также «открыла дело» по отношению к лицам, которые привлекли к ответственности украинских моряков. Однако, по словам Луценко, «такие дела по отдельным эпизодам не могут рассматриваться в международном суде».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что украинских моряков будут судить за нарушение границы в Керченском проливе.