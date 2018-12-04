Роскомнадзор заблокировал сайт аренды детей для интима

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-04T15:33:49+03:00

Данные о портале передали в правоохранительные органы

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала сайт, который под видом интернет-магазина арендовал детей для интима. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В рамках работы по противодействию противоправной деятельности в интернете в Единый реестр запрещенной информации внесен сайт порнографической направленности cpidzhak.ru», - указал Роскомнадзор.

Деятельность сайта имеет признаки уголовного преступления. Все данные о нем переданы в правоохранительные органы.

Напомним, что накануне интернет-активисты обнаружили в сети ресурс, на котором продавали «общение» с мальчиками и девочками 5-8 лет. Сайт был замаскирован под интернет-магазин почасовой одежды детской одежды.