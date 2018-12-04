Володин поручил упростить выдачу украинцам российского гражданства
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам упростить принятие украинцев в гражданство России. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Спикер обратился к председателям комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитета по развитию гражданского общества с просьбой подготовить изменения в законодательство для упрощения получения гражданства РФ украинцами.
«Давайте мы с вами дадим поручение провести консультации с правительством, с АП и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят сделать всё для того, чтобы как можно меньше было бюрократии при оформлении документов», - сказал Володин.
Напомним, что ранее такая инициатива поступила от президента России Владимира Путина.