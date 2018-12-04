2018-12-04T21:36:33+03:00
Политика

В уставе новой украинской церкви не предполагается патриарх

По задумке Константинополя, возглавить церковь должен митрополит
Алена Басавина
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Устав новой украинской церкви не предполагает патриархаУстав новой украинской церкви не предполагает патриархаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Устав новой автокефальной церкви на Украине, утвержденный ранее Константинополем, не предполагает наличие патриарха. Возглавить украинскую церковь должен митрополит, который по статусу ниже, например, патриарха Кирилла.

По данным украинского издания «Вести», текст документа официально не был опубликован после заседания синода Константинопольского патриархата. Однако источники утверждают, что в уставе не идет речи о независимости (автокефалии). Скорее всего, новую церковь хотят просто подчинить.

В тексте имеются строчки про неразрывную связь с Константинополем, через который будут решаться все глобальные вопросы. Канонизировать святых церковь самостоятельно не сможет.

Именно Константинополь, согласно уставу, станет высшей апелляционной структурой.

Напомним, что в октябре патриархат объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. В конце ноября В Константинополе собрали синод, на котором должны были назвать дату «объединительного собора». Однако журналистам лишь раздали пресс-релиз о подготовке устава для новой украинской церкви.

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