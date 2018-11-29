Константинопольский патриархат составил устав для церкви Украины

СЕГОДНЯ 21:25 2018-11-29T21:25:30+03:00

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Синод Константинопольского патриархата не смог назначить дату проведения «объединительного собора», однако уже подготовил проект устава для церкви Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Синода.

«В рамках ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию церкви Украины и в ожидании издания патриаршего и синодального томоса, Святейший и Священный Синод составил конституционную хартию церкви», - указано в сообщении.

Также там сказано, что по рекомендации патриарха Варфоломея Синод реорганизовал статус «Экзархата православных приходов русской традиции в Западной Европе», доверив его иерархам Константинопольского патриархата в Европе.

Напомним, что в октябре Константинопольский патриархат объявил о предоставлении автокефалии церкви на Украине, отменив указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. После этого Русская православная церковь разорвала общение с Константинополем. Так же поступила Украинская православная церковь.

В Киеве сейчас ожидают до конца года выдачи томоса об автокефалии предстоятелю «объединенной церкви», которого предстоит выбрать на «объединительном соборе».