2018-12-05T10:35:55+03:00
Звезды

Названы десять лучших фильмов 2018 года по версии AFI

В список вошли такие киноленты, как "Звезда родилась", "Черная пантера" и "Зеленая книга"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кадр из фильма "Звезда родилась" режиссера Брэдли КупераКадр из фильма "Звезда родилась" режиссера Брэдли КупераФото: YouTube
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Американский институт киноискусства (AFI) представил список десяти лучших фильмов 2018 года. В него вошли такие киноленты, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и "Тихое место" Джона Красински.

Также в перечне лучших фильмов оказались "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Восьмой класс" Бо Бернэма, "Если Бил-Стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, историческая кинолента "Черный клановец" Спайка Ли, драма "Дневник пастыря" Пола Шредера и "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее этот фильм был признан лучшей кинокартиной 2018 года по версии Национального совета кинокритиков США, а Вигго Мортенсен, сыгравший одну из главных ролей, стал лучшим актером.

Между тем, специальную награду от AFI получила также драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Сюжет этой киноленты повествует историю проживающей в Мексике обеспеченной семьи начала 1970-х.

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