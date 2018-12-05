СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-05T10:42:31+03:00

Военного из США приговорили к 25 годам тюрьмы за сотрудничество с ИГ* Фото: REUTERS

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Федеральный суд США назначил военному в качестве меры пресечения тюремное заключение сроком до 25 лет за попытку передачи информации членам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). После отбывания наказания мужчина еще 20 лет будет находиться под надзором.

В 2016 году уроженец штата Гавайи, 35-летний Икаика Эрик Канг несколько раз подвергался дисциплинарному взысканию за то, что он вслух выражал поддержку ИГ. С того момента ФБР начало следить за военным.

Как оказалось, Канг смотрел видеозаписи с казнями, проводимыми ИГ и разделял радикальную идеологию организации. Также он имел намерение стать террористом-смертником, пишет Honolulu Star Advertiser.

Рассекретить план военного удалось в тот момент, когда агенты ФБР пришли к нему под видом членов ИГ. В результате Канг передал им данные об оружии, радиочастотах и другую секретную информацию, а также документы. Кроме того, мужчина выдал им армейское имущество, включая форму и беспилотник с камерой.

В день своего ареста (в июле 2017 года) американец присягнул на верность «Исламского Государства» и заявил, что к вечеру убьет нескольких человек в Гонолулу.

Позже старшая сестра Канга рассказала следствию, что мужчина вырос в тяжелых условиях, а его отец страдал психическим расстройством. Военные специалисты также подтвердили невменяемость самого обвиняемого.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Московский суд осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».

ИГ* («Исламское Государство») - запрещенная на территории РФ террористическая организация.