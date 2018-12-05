Захарова: США известно, что Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-05T10:46:06+03:00

В МИД РФ прокомментировали озвученный Вашингтоном и НАТО ультиматум по договору о ракетах средней и малой дальности

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Россия неукоснительно соблюдает все положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и властям Соединенных Штатов это прекрасно известно. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя ультиматум, озвученный госсекретарем США Майклом Помпео и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский политик призвал нашу страну "вернуться к исполнению" ДРСМД и ликвидировать ракетную программу. Столтенберг же поддержал позицию своего коллеги и заявил, что дает России "последний шанс" на спасение соглашения.

"Россия неукоснительно соблюдает положения договора. Американской стороне это известно", - прокомментировала сказанное Захарова.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет еще в октябре этого года. Такое решение глава государства объяснил некими нарушениями отдельных пунктов соглашения со стороны России.