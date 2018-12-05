Суд в Москве 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-05T10:48:49+03:00

Как отметила адвокат пострадавшего по делу футболистов чиновника, спортсмены до сих пор так и не признали вину

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В среду, 5 декабря, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ставших фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве. Начало судебных заседаний назначено на 11:00 мск.

Так, в случае если суд встанет на сторону следователей, спортсмены останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Стоит отметить, что незадолго до начала заседаний Наталья Шатихина, представляющая интересы чиновника Дениса Пака, который является одним из пострадавших по делу футболистов, заявила, что спортсмены до сих пор так и не признали вину. По его словам, они не согласились с обвинением ни по одному из эпизодов.

«Насколько мне известно, а нас должны об этом уведомить, ни один из обвиняемых не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов. Почему наши фигуранты, с одной стороны, просят за что-то человеческого прощения и каются публично, а с другой - не реализуют это свое право, мне сложно судить», - сказала юрист ТАСС.

Также Шатихина отметила, что в среду, 5 декабря, суд, скорее всего, продлит срок ареста Кокорину и Мамаеву. По ее мнению, это решение «ожидаемо и обоснованно», так как «дела редко расследуются менее полугода». «Следствию предстоит огромный массив необходимых в соответствии с законом действий», - заметила адвокат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В результате 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря. А 18 октября обоим спортсменам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.