2018-12-05T10:48:49+03:00
Общество

Суд в Москве 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Как отметила адвокат пострадавшего по делу футболистов чиновника, спортсмены до сих пор так и не признали вину
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Суд в среду рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста Кокорина и МамаеваСуд в среду рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста Кокорина и МамаеваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ставших фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве. Начало судебных заседаний назначено на 11:00 мск.

Так, в случае если суд встанет на сторону следователей, спортсмены останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Стоит отметить, что незадолго до начала заседаний Наталья Шатихина, представляющая интересы чиновника Дениса Пака, который является одним из пострадавших по делу футболистов, заявила, что спортсмены до сих пор так и не признали вину. По его словам, они не согласились с обвинением ни по одному из эпизодов.

«Насколько мне известно, а нас должны об этом уведомить, ни один из обвиняемых не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов. Почему наши фигуранты, с одной стороны, просят за что-то человеческого прощения и каются публично, а с другой - не реализуют это свое право, мне сложно судить», - сказала юрист ТАСС.

Также Шатихина отметила, что в среду, 5 декабря, суд, скорее всего, продлит срок ареста Кокорину и Мамаеву. По ее мнению, это решение «ожидаемо и обоснованно», так как «дела редко расследуются менее полугода». «Следствию предстоит огромный массив необходимых в соответствии с законом действий», - заметила адвокат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В результате 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря. А 18 октября обоим спортсменам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Регионы не смогут самостоятельно устанавливать тарифы ЖКХ
Захарова: США известно, что Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД
Военного из США приговорили к 25 годам тюрьмы за сотрудничество с ИГ*
Названы десять лучших фильмов 2018 года по версии AFI
В Москве опровергли введение плана "Сирена" из-за сбежавшего военного
Появилось видео развертывания российского боевого лазера «Пересвет»
МВД в 2019 году планирует объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на права
Ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар» стал актер Кевин Харт
Россияне рассказали, как относятся к своим начальникам
Эмиссар США обсудил с КНДР детали новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
С 1 января изменятся правила получения посылок из иностранных магазинов
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии
Во Франции раскрыли секрет международного успеха Путина
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
Госдеп призывает ЕС отказаться от строительства “Северного потока-2”
Роспотребнадзор заявил об отсутствие жалоб на необоснованное завышение цен на такси
Россия призвала вести с Ираном взаимоуважительный диалог, а не вводить санкции
На Украине предостерегли от последствий санкций против российского бизнеса
Погода в Москве на 5 декабря 2018 года: ожидаются мокрый снег и гололед