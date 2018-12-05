2018-12-05T12:29:07+03:00
Политика

В Минобороны РФ рассказали о выводе 230 тысяч человек из зон деэскалации в Сирии

Более 40 тысяч членов вооруженных отрядов «умеренной» оппозиции присоединились к правительственным войскам
Сакина НУРИЕВА
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Из зон деэскалации в Сирии вывели более 230 тысяч человек.Из зон деэскалации в Сирии вывели более 230 тысяч человек.Фото: REUTERS
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В Сирии удалось вывести более 230 тысяч человек из зон деэскалации благодаря проведению специальных операций. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«В ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тысяч человек. «Непримиримым» боевикам был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблу», — сказал Герасимов.

Известно, что среди мирных жителей и членов отрядов умеренной оппозиции никто не пострадал. Кроме того, боевики добровольно сдали 650 единиц вооружения и военной техники. Более 40 тысяч членов вооруженных отрядов «умеренной» оппозиции теперь намерены действовать на стороне правительственных войск.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев.

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