В Совфеде заявили, что Россия ответит зеркально на высылку дипломата из Словакии

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-05T14:19:47+03:00

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В Совете Федерации прокомментировали высылку российского дипломата из Словакии. Так, первый замглавы международного комитета верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров назвал действия Любляны недружественными и заверил, что Москва не оставит их без ответа.

«Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», - сказал сенатор РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 5 декабря, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что власти республики выслали российского дипломата, работавшего в аппарате военного атташе посольства РФ. При этом политик уточнил, что диппредставителя нашей страны объявили персоной нон грата на основании информации, якобы полученной от военной разведки.