2018-12-05T15:16:24+03:00
Политика

Песков заявил, что в Кремле не следят за расследованием Мюллера

Пресс-секретарь президента России прокомментировал дело о вмешательстве в выборы США
Алена Басавина
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Кремль не следит за делом МюллераКремль не следит за делом МюллераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль не следит за расследованием дела спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в деле до сих пор нет никаких «прорывов», а выводы следствия вызывают массу вопросов.

«Мы не знаем, какие там могут быть прорывы. То, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание», - сказал официальный представитель Кремля.

Он заявил, что российская сторона не раз приводила примеры абсурдности обвинений. «У нас других забот хватает», - добавил Дмитрий Песков.

Спецслужбы штатов уже несколько лет ведут расследование о вмешательстве России, несмотря на полное отрицание этого факта со стороны руководства обеих стран. Ранее на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера письменно ответил президент США Доналд Трамп.

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