2018-12-05T20:52:00+03:00
Политика

Украина предложила России совершить обмен заключенными

Киев предложил формулу «42 на 89»
Алена Басавина
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Украина предложила обмен заключеннымиУкраина предложила обмен заключеннымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина предложила России обменяться заключенными. Такое заявление сделал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

«Мы считаем, мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях», - указал Марчук. По его словам сначала произойдет обмен 23 украинцев на 23 россиянина, а затем при согласовании еще 66 на 19.

По данным РИА Новости, накануне в Минске прошел очередной этап переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе него обсуждался также инцидент в Керченском проливе.

Напомним, что накануне Украина призвала Россию к переговорам относительно обмена 300 человек на украинских моряков, нарушивших госграницы в Керченском проливе.

Ранее президент России заявлял, что вопрос об обмене украинских моряков не будут поднимать, пока идет следствие.

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