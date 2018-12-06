Посольство КНР осудило арест финансового директора Huawei в Канаде

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-06T07:40:08+03:00

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Посольство Китайской Народной Республики в Оттаве возмутилось арестом финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, проведенного канадской полицией по запросу США. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии на своем официальном сайте.

"По просьбе американской стороны Канада арестовала гражданку Китая, которая не нарушила никаких законов США или Канады. Китайская сторона решительно выступает против таких действий, которые серьезно нарушают права человека”, - говорится в заявлении посольства.

В пресс-службе подчеркнули, что КНР призывает канадские власти немедленно освободить Мэн Ваньчжоу. Китайские дипломаты заверили, что будут внимательно следить “за развитием событий и принимать решительные меры для защиты законных прав и интересов своих граждан".

Ранее сайт “КП” сообщал о том, что в канадском городе Ванкувере полиция задержала финансового директора Huawei. США требуют её экстрадиции на основании обвинений в нарушении торговых санкций в отношении Ирана. В пятницу, 7 декабря, должно пройти слушание в суде по вопросу о внесении за нее залога.

В компании обвинения своего менеджера назвали необоснованными и заявили, что ничего не знают о каких-либо нарушениях со стороны Мэн.