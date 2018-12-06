2018-12-06T07:40:08+03:00
В мире

Посольство КНР осудило арест финансового директора Huawei в Канаде

Дипломаты призвали немедленно освободить гражданку Китая
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Финансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн ВаньчжоуФинансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн ВаньчжоуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Посольство Китайской Народной Республики в Оттаве возмутилось арестом финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, проведенного канадской полицией по запросу США. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии на своем официальном сайте.

"По просьбе американской стороны Канада арестовала гражданку Китая, которая не нарушила никаких законов США или Канады. Китайская сторона решительно выступает против таких действий, которые серьезно нарушают права человека”, - говорится в заявлении посольства.

В пресс-службе подчеркнули, что КНР призывает канадские власти немедленно освободить Мэн Ваньчжоу. Китайские дипломаты заверили, что будут внимательно следить “за развитием событий и принимать решительные меры для защиты законных прав и интересов своих граждан".

Ранее сайт “КП” сообщал о том, что в канадском городе Ванкувере полиция задержала финансового директора Huawei. США требуют её экстрадиции на основании обвинений в нарушении торговых санкций в отношении Ирана. В пятницу, 7 декабря, должно пройти слушание в суде по вопросу о внесении за нее залога.

В компании обвинения своего менеджера назвали необоснованными и заявили, что ничего не знают о каких-либо нарушениях со стороны Мэн.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Финляндии беженцы напали на водителей автобусов
Робот-распылитель по ошибке отравил 24 сотрудников Amazon
В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного
Больше всего транспортный налог давит на москвичей, меньше всего на жителей Ингушетии
При взрыве газа на фабрике в Доминикане погибли четыре человека
Почти 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопадов в столице
Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды
Система «Умный город» появится в России
Введение нового стандарта автомобильных номеров могут перенести на август
Организациям повысят налог на имущество в Москве
Власти Сирии восстановили около 130 школ в освобожденных районах Алеппо
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее