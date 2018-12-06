Почти 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопадов в столице

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-06T08:13:41+03:00

Согласно данным «Яндекс.Расписание», проблемы с вылетом есть почти в каждой воздушной гавани

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Непогода внесла свои коррективы в работу столичных аэропортов. По данным на 7:47 утра по мск, задержанные или отмененные рейсы есть почти во всех столичных аэровокзалах.

Сервис «Яндекс. Расписание» указывает, что во Внуково задержано девять рейсов и отменено четыре. В Домодедово задержано девять и отменено шесть. В Жуковском задержаны пять вылетов. Только в Шереметьево пока удается следовать расписанию, все вылеты совершаются по плану, сообщает сетевое издание m24.ru.

Причиной сбоя в работе стал снегопад, который накрыл столицу 5 декабря. Снег не прекращался всю ночь и к 6:00 6 декабря синоптики насчитали 6 мм осадков, это больше месячной нормы на 10%.

Ожидается, что днем снегопад снова продолжится, а значит проблемы будут не только у воздушного транспорта. Водители рискуют застрять в многокилометровых пробках, как это обычно бывает в непогоду.