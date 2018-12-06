2018-12-06T10:53:18+03:00
В мире

В Тбилиси МВД задержал зятя действующего президента Грузии

Миндии Гогочури подозревают в незаконном хранении оружия и несообщении о преступлении
Сакина НУРИЕВА
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В Тбилиси МВД задержал зятя действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.В Тбилиси МВД задержал зятя действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.Фото: REUTERS
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МВД Грузии заявило о задержании в Тбилиси зятя действующего президента республики Георгия Маргвелашвили Миндии Гогочури.

Гогочури и еще одного человека, находящегося в розыске, задержали из-за незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении.

В ходе обыска квартиры, в которой находились обвиняемые, был найден бронежилет. На прилегающей к жилому корпусу территории правоохранительные органы обнаружили два пистолета, ранее выброшенные в окно задержанными лицами.

Известно, что зять действующего грузинского президента уже был ранее замешан в иных криминальных историях. В Тбилиси на него дважды совершали покушение. Так, в июле текущего года он попал в больницу с ножевыми ранениями,в прошлом году - с огнестрельными.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Тбилиси задержали кандидата в президенты Грузии во время «Фестиваля легализации конопли».

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