Кандидата в президенты Грузии задержали на «Фестивале легализации конопли» в Тбилиси

СЕГОДНЯ 04:58 2018-10-21T05:14:28+03:00

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Кандидата в президенты Грузии от партии «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе в субботу столичная полиция задержала на «Фестивале легализации конопли», где он раздавал участникам мероприятия самокрутки с марихуаной.

Правда, к этому часу его уже выпустили на свободу после многочасового допроса и тщательного обыска. Об этом сам претендент на главный государственный пост рассказал журналистам после выхода из Главного управления полиции Тбилиси.

«Мне заявили, что я не задержан, а был приведен на допрос. Детально, с ног до головы, обыскали, но ничего противозаконного не нашли. Я сказал им, что все, что у меня было, уже раздал», - поведал прессе кандидат в президенты.

Кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе уводит полицияФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кроме того, Зураб Джапаридзе сообщил, что следователей интересовало, как он организовал этот фестиваль, и его планы на будущее. По его словам, допрос проводился в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным приобретением, хранением и реализацией марихуаны. Когда журналисты спросили кандидата, не грозит ли этот привод его выдвижению в президенты, тот не смог сказать ничего определенного.

«Не имею представления, хотя во время допроса слышал, как кто-то говорил, что надо сообщить обо всем в ЦИК. Что это может значить, не знаю», - приводит его ответ Интерфакс.

Напомним, очередные выборы президента Грузии 28 октября 2018 года. Как ранее писал сайт kp.ru, действующий глава республики Георгий Маргвелашвили решил на второй срок не баллотироваться.