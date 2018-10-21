2018-10-21T05:14:28+03:00
В мире

Кандидата в президенты Грузии задержали на «Фестивале легализации конопли» в Тбилиси

Зураб Джапаридзе раздавал участникам мероприятия самокрутки с марихуаной [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Кандидат в президенты Грузии от партии "Гирчи" ("Шишка") Зураб Джапаридзе раздает самокрутки с марихуаной на "Фестивале легализации конопли"Кандидат в президенты Грузии от партии "Гирчи" ("Шишка") Зураб Джапаридзе раздает самокрутки с марихуаной на "Фестивале легализации конопли"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидата в президенты Грузии от партии «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе в субботу столичная полиция задержала на «Фестивале легализации конопли», где он раздавал участникам мероприятия самокрутки с марихуаной.

Правда, к этому часу его уже выпустили на свободу после многочасового допроса и тщательного обыска. Об этом сам претендент на главный государственный пост рассказал журналистам после выхода из Главного управления полиции Тбилиси.

«Мне заявили, что я не задержан, а был приведен на допрос. Детально, с ног до головы, обыскали, но ничего противозаконного не нашли. Я сказал им, что все, что у меня было, уже раздал», - поведал прессе кандидат в президенты.

Кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе уводит полиция Фото: REUTERS

Кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе уводит полицияФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кроме того, Зураб Джапаридзе сообщил, что следователей интересовало, как он организовал этот фестиваль, и его планы на будущее. По его словам, допрос проводился в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным приобретением, хранением и реализацией марихуаны. Когда журналисты спросили кандидата, не грозит ли этот привод его выдвижению в президенты, тот не смог сказать ничего определенного.

«Не имею представления, хотя во время допроса слышал, как кто-то говорил, что надо сообщить обо всем в ЦИК. Что это может значить, не знаю», - приводит его ответ Интерфакс.

Напомним, очередные выборы президента Грузии 28 октября 2018 года. Как ранее писал сайт kp.ru, действующий глава республики Георгий Маргвелашвили решил на второй срок не баллотироваться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лионель Месси сломал руку и выбыл из строя на три недели
В Минобороны рассказали, сколько стоили танки Т-34 во время Великой Отечественной войны
«Ленин жив?»: Снимок спешащих в Мавзолей медиков озадачил интернет-пользователей
В Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль «Донбасс»
Макфол считает, что от выхода США из Договора о РСМД пострадают европейские союзники Штатов
Турция пообещала обнародовать доказательства убийства саудовского журналиста Хашкаджи
Пушков: Выход США из Договора о РСМД станет вторым мощным ударом по стратегической стабильности в мире
Париж требует от Эр-Рияда исчерпывающего расследования убийства саудовского журналиста
Грузовик снес надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье
Трамп заявил о выходе США из Договора о РСМД
В аварии на Кипре погибли супруги из России
Меркель считает, что Эр-Рияд представил мало информации о гибели саудовского журналиста
Минобороны подтвердило обнаружение фрагментов тел пилотов самолета Л-39
Лидеры России, Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу
Пожар в ночном клубе в Томске: эвакуированы более 100 человек
Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit
На пути к "могучей" Украине: в Раде заявили о неизбежности повышения цен на газ
Глава Росгвардии высказался за проверку Навального на полиграфе
Умер Вим Кок: экс-премьеру Нидерландов было 80 лет
Появилось видео с места аварии, в которой погибла украинская юмористка
Власти ЛНР пригрозили сбивать украинские самолеты у линии соприкосновения
В России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Сирия потребовала от ООН расследовать "преступления" коалиции США
Президент Мексики пообещал не допустить незаконного вторжения мигрантов