2018-12-06T10:25:43+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у Экономикс-Банка и "Златкомбанка"

Речь идет о разрешении на осуществление банковских операций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Цб отозвал лицензию у двух кредитных организацийЦб отозвал лицензию у двух кредитных организацийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Центральный Банк России в этот четверг, 6 декабря, отозвал лицензии на осуществление банковских операций у участника системы страхования вкладов Экономикс-Банка и кредитной организации "Златкомбанк". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что Экономикс-Банк добровольно отказался от лицензии в связи с прекращением деятельности. В целом же, отчетные данные свидетельствуют о том, что организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Что касается "Златкомбанка", то, по информации ЦБ, он систематически занижал величину своего кредитного риска. Регулятор неоднократно предъявлял организации требования о досоздании резервов на возможные потери, указывал на многочисленные нарушения и сомнительные операции, однако меры надзорного реагирования не возымели должного эффекта.

В результате было решено отозвать у "Златкомбанка" лицензию на осуществление банковских операций и назначить временную администрацию. Информация о проводившихся учреждением сомнительных операциях направлена в правоохранительные органы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в конце ноября ЦБ также отозвал лицензию у краснодарского банка "Первомайский".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде появление американского эсминца у берегов России считают попыткой продемонстрировать силы
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года
Трамп воспользовался кортежем из восьми автомобилей, чтобы проехать 230 метров
В Тбилиси МВД задержал зятя действующего президента Грузии
Родители Марии Бутиной, арестованной в США, не могут собрать деньги на адвоката
В Huawei прокомментировали арест финансового директора компании
В Финляндии беженцы напали на водителей автобусов
Робот-распылитель по ошибке отравил 24 сотрудников Amazon
В районе столкновения самолетов ВМС США в Японии нашли еще одного военного
Больше всего транспортный налог давит на москвичей, меньше всего на жителей Ингушетии
При взрыве газа на фабрике в Доминикане погибли четыре человека
Почти 30 рейсов задержаны и отменены из-за снегопадов в столице
Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды
Система «Умный город» появится в России
Введение нового стандарта автомобильных номеров могут перенести на август
Посольство КНР осудило арест финансового директора Huawei в Канаде
Организациям повысят налог на имущество в Москве
Власти Сирии восстановили около 130 школ в освобожденных районах Алеппо
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее