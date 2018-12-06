ЦБ отозвал лицензии у Экономикс-Банка и "Златкомбанка"

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-06T10:25:43+03:00

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Центральный Банк России в этот четверг, 6 декабря, отозвал лицензии на осуществление банковских операций у участника системы страхования вкладов Экономикс-Банка и кредитной организации "Златкомбанк". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что Экономикс-Банк добровольно отказался от лицензии в связи с прекращением деятельности. В целом же, отчетные данные свидетельствуют о том, что организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Что касается "Златкомбанка", то, по информации ЦБ, он систематически занижал величину своего кредитного риска. Регулятор неоднократно предъявлял организации требования о досоздании резервов на возможные потери, указывал на многочисленные нарушения и сомнительные операции, однако меры надзорного реагирования не возымели должного эффекта.

В результате было решено отозвать у "Златкомбанка" лицензию на осуществление банковских операций и назначить временную администрацию. Информация о проводившихся учреждением сомнительных операциях направлена в правоохранительные органы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в конце ноября ЦБ также отозвал лицензию у краснодарского банка "Первомайский".