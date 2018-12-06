Новак: переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной могут пройти в январе 2019 года

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-06T12:28:06+03:00

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Трехсторонняя встреча по газовому вопросу между Россией, Украиной и Евросоюзом может состояться в январе, а не 11 декабря, как планировалось. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак.

"Вчера мы разговаривали с еврокомиссаром (Марошем) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от Еврокомиссии поступило предложение провести встречу во второй половине января", - сообщил Новак.

При этом он сказал, что до запланированных переговоров будет проведена встреча на экспертном уровне.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще $3,8 млн в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитражного суда за транзит газа в октябре 2018 года.

Ранее украинская компания направила $18,3 млн в счет погашения пени за услуги транзита в августе и сентябре 2018 года.