Новак: переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной могут пройти в январе 2019 года
Трехсторонняя встреча по газовому вопросу между Россией, Украиной и Евросоюзом может состояться в январе, а не 11 декабря, как планировалось. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак.
"Вчера мы разговаривали с еврокомиссаром (Марошем) Шефчовичем. По его предложению встреча перенесена на январь. Планировалось встретиться 11 декабря. Сейчас от Еврокомиссии поступило предложение провести встречу во второй половине января", - сообщил Новак.
При этом он сказал, что до запланированных переговоров будет проведена встреча на экспертном уровне.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще $3,8 млн в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитражного суда за транзит газа в октябре 2018 года.
Ранее украинская компания направила $18,3 млн в счет погашения пени за услуги транзита в августе и сентябре 2018 года.