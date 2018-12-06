Медведев: темпы роста экономики России с начала года составили 1,7%
Темпы роста российской экономики за первые десять месяцев 2018 года составили 1,7%, при этом они продолжают увеличиваться. Такое заявление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал в традиционном ежегодном интервью пяти российским телеканалам.
Глава правительства подчеркнул, что уже к 2020 году наша страна планирует выйти на 2% ежегодного роста экономики.
"Наша экономика имеет запас прочности. Одно из достижений - низкая инфляция. По итогам года, как и планировали, она не превысит 4 процента", - заявил Медведев, общаясь с журналистами.
Сайт kp.ru прямую видеотрансляцию интервью Дмитрия Анатольевича.
Ранее сообщалось о том, что Международный валютный фонд спрогнозировал окончание 2018 года для России с показателем роста ВВП 1,7%. В следующем же году, по мнению экспертов МВФ, данный показатель будет находиться на уровне 1,5%.
Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином