2018-12-06T12:48:37+03:00
Экономика

Медведев: темпы роста экономики России с начала года составили 1,7%

К 2020 году страна рассчитывает увеличить этот показатель до 2%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Темпы роста российской экономики за первые десять месяцев 2018 года составили 1,7%, при этом они продолжают увеличиваться. Такое заявление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал в традиционном ежегодном интервью пяти российским телеканалам.

Глава правительства подчеркнул, что уже к 2020 году наша страна планирует выйти на 2% ежегодного роста экономики.

"Наша экономика имеет запас прочности. Одно из достижений - низкая инфляция. По итогам года, как и планировали, она не превысит 4 процента", - заявил Медведев, общаясь с журналистами.

Сайт kp.ru прямую видеотрансляцию интервью Дмитрия Анатольевича.

Ранее сообщалось о том, что Международный валютный фонд спрогнозировал окончание 2018 года для России с показателем роста ВВП 1,7%. В следующем же году, по мнению экспертов МВФ, данный показатель будет находиться на уровне 1,5%.

Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином

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