2018-12-06T13:10:42+03:00
В мире

В Белоруссии признали публичную пропаганду нацизма уголовным преступлением

Нарушителя ждет до пяти лет лишения свободы
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Белоруссии признали публичную пропаганду нацизма уголовным преступлением.В Белоруссии признали публичную пропаганду нацизма уголовным преступлением.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Белоруссии Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания приняла ряд поправок в законы, которые предполагают уголовное наказание за реабилитацию нацизма в республике. Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

"Устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, что позволит применить наказание до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников", - сказал Шуневич.

За нарушение закона преступнику будет грозить до пяти лет лишения свободы.

В МВД отметили, что лица, которые публично реабилитируют нацизм, "преследуют цель изменить сознание людей, подменить их ценностные ориентиры и сформировать чувства социальной вражды и ненависти".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия продолжат усилия по противодействию героизации нацизма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко сообщил о усилении военных сил на границе с Россией
Москву с середины декабря парализуют «новогодние пробки»
Режиссер Сергей Михалков выступил против западных фильмов
В Подмосковье 17-летний боксер пропустил удар в челюсть и впал в кому
Госдума рассмотрит законопроект о запрете выдавать разрешение на оружие до 21 года
Всероссийская акция «Урок цифры» пришла в школы Алтайского края
В результате взрыва в Иране погибли не менее двух человек
В Вене приступили к заседанию министров стран ОПЕК
Олимпийский комитет России оспорил решение Мосгорсуда по делу бобслеиста Зубкова
Премьер-министр РФ заявил о преломлении тренда на падение зарплат россиян
Медведев: причиной возникновения ЧП в школах является не только интернет
В Минобороны прокомментировали появление эсминца США у берегов России
Медведев назвал повышение НДС до 20% наименее трудным выходом из ситуации
ЧП в школе в Жулебино: Ученик уже приходил на уроки с лезвием и угрожал охраннику лишить его ушей
Медведев заявил, что дефицита лекарств и повышения цен на них не будет
В Подмосковье развернут более 400 елочных базаров