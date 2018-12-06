В Белоруссии признали публичную пропаганду нацизма уголовным преступлением

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-06T13:10:42+03:00

Нарушителя ждет до пяти лет лишения свободы

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В Белоруссии Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания приняла ряд поправок в законы, которые предполагают уголовное наказание за реабилитацию нацизма в республике. Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

"Устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, что позволит применить наказание до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников", - сказал Шуневич.

За нарушение закона преступнику будет грозить до пяти лет лишения свободы.

В МВД отметили, что лица, которые публично реабилитируют нацизм, "преследуют цель изменить сознание людей, подменить их ценностные ориентиры и сформировать чувства социальной вражды и ненависти".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия продолжат усилия по противодействию героизации нацизма.