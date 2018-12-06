Лавров: Героизация нацизма в Латвии приобрела уродливые формы

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-06T14:38:20+03:00

Министр отметил, что "на Украине под знаменами той же СС происходит разгул национал-радикалов"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Латвии героизация нацизма приобрела уродливые формы. Такую речь он озвучил в ходе выступления на СМИД ОБСЕ.

Министр заметил, что с каждым годом все больше переписывается история, а нацизм приобретает героический оттенок.

По его словам, "уродливые формы это [героизация нацизма] приобрело, в частности, в Латвии, где чествуют ветеранов "Ваффен-СС". Кроме того, он отметил, что "на Украине под знаменами той же СС происходит разгул национал-радикалов".

Глава российского МИД также надеется, что резолюция Европарламента о росте неофашистского насилия в Европе поможет членам Евросоюза занять принципиальную позицию в отношении подобных "омерзительных явлений".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Белоруссии признали публичную пропаганду нацизма уголовным преступлением. За нарушение закона будет грозить до пяти лет лишения свободы.