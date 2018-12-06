Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-06T15:28:52+03:00

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Правительство Канады выделит $24 млн на проведение президентских выборов на Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Решение о выделении $24 млн поддержит более широкое участие гражданского общества и женщин в выборах на Украине" - заявила Фриланд на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ в Милане.

Она сообщила, что эти средства распределят "на помощь правительству Украины, гражданскому обществу и независимым СМИ для противодействия дезинформации" в ходе предвыборного процесса.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о «многочисленных попытках» России повлиять на президентские и парламентские выборы, которые должны состоятся в незалежной в 2019 году.

«Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки», - сказал украинский президент.