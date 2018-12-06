СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-06T15:11:13+03:00

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Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии. Сравнив толщину ледового покрова сегодня с данными, которые были известны 400 лет назад, специалисты отметили серьезные изменения.

Выводы исследователей опубликовал журнал Nature. Первые признаки таяния ледника были отмечены еще в середине XIX века. С тех пор процесс только усугублялся, что приводи к постепенному увеличению уровня моря.

Одна из причин такого изменения – потепление климата, предполагают исследователи.

Одна из авторов исследования, доктор Сара Дас сообщила, что ими было зафиксировано увеличение общего стока талой воды на 50% по сравнению с началом индустриальной эры и на 30% по сравнению с началом XX века. Талая вода постепенно стекает вниз и замерзает вновь из-за низкой температуры. Это легко проследить по неравномерным ледяным полосам, сообщает телеканал "360".

Ранее гигантский ударный кратер был обнаружен в процессе радиолокационного зондирование ледяного покрова Гренландии. Само исследование ученые провели еще в 2015-2016 годах, а выводы сделали лишь на днях.