2018-12-06T16:01:04+03:00
Происшествия

Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей

По данным следствия, 77-летний Кеннет Хэндрикс совершил преступления сексуального характера в отношении полусотни маленьких мальчиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция Филиппин задержала священника совместно с миграционным ведомствомПолиция Филиппин задержала священника совместно с миграционным ведомствомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Филиппин в ближайшее время депортируют в США 77-летнего католического священника Кеннета Хэндрикса, который обвиняется в развращении малолетних детей.

Мужчина был задержан сотрудниками миграционной службы города Навал провинции Билиран в минувшую среду, 5 декабря. До этого он около 37 лет служил в местной епархии.

Решение об аресте было принято сразу после того, суд американского штата Огайо выдал соответствующий ордер. В документе говорится о совершении священником "незаконных действий сексуального характера на территории иностранного государства". Так, по неподтвержденным данным, за время службы на Филиппинах мужчины домогался примерно к 50 мальчикам в возрасте от 12 лет.

В настоящий момент обвиняемый находится в управлении миграционной службы. Посольство США проводит процедуры по аннулированию его паспорта, чтобы можно было упростить процедуру депортации.

Как заявила пресс-секретарь миграционной службы Дана Сандовал агентству PNA, Хэндрикс будет выслан с территории страны, поскольку ставит общественный порядок и безопасность под угрозу.

Сайт kp.ru писал о том, что пик скандала, связанного со священниками-педофилами в католической среде, разгорелся в годы Папы Римского Бенедикта XVI. Вскоре после этого понтифик отрекся от престола.

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