2018-12-06T17:00:45+03:00
Политика

Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку

Официальный представитель МИД прокомментировала инициативу Игоря Воронченко об обмене себя на украинских моряков
Алена Басавина
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Мария Захарова предложила главе ВМС Украины пойти в отставкуМария Захарова предложила главе ВМС Украины пойти в отставкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко стоит подать в отставку после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу адмирала об обмене себя на украинских моряков.

«Ого, нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима - капитуляция в мирное время», - написала Захарова в Facebook.

Напомним, что командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что готов оказаться в российской тюрьме, если Россия отпустит 24 украинских моряка, которые задержаны после инцидента в Керченском проливе.

Отметим, что накануне Украина предложила совершить обмен заключенными по формуле «42 на 89». Такое заявление сделал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

Ранее президент России уже пояснял, что вопрос об обмене не будут поднимать, пока идет следствие.

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