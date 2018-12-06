Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-06T18:22:14+03:00

Президент Белоруссии потребовал снизить цену на газ, но все вопросы решат на отдельной встрече

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Саммит ЕЭС в Санкт-Петербурге должен был служить дальнейшей интеграции стран, объединившихся на постсоветском пространстве, но начался чуть ли не со скандала. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в весьма ультимативной форме буквально потребовал от России снизить цены на газ. Однако после разговора за закрытыми дверями, Александр Григорьевич признался журналистам, что был несколько не прав.

- Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума, - сказал он. - Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого.

Как выяснилось, стороны решили проработать все спорные вопросы сначала на уровне вице-премьеров, потом премьер-министров, а затем и президентов двух стран.

- На следующей неделе мы встречаемся с президентом России, чтобы расставить все точки над i, - заявил Лукашенко.

После этого лидеры стран Содружества Независимых Государств провели неформальный саммит в формате обеда и подвели итоги года.

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