2018-12-06T18:22:14+03:00
Политика

Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным

Президент Белоруссии потребовал снизить цену на газ, но все вопросы решат на отдельной встрече
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Александр Лукашенко и Владимир Путин. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССАлександр Лукашенко и Владимир Путин. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Саммит ЕЭС в Санкт-Петербурге должен был служить дальнейшей интеграции стран, объединившихся на постсоветском пространстве, но начался чуть ли не со скандала. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в весьма ультимативной форме буквально потребовал от России снизить цены на газ. Однако после разговора за закрытыми дверями, Александр Григорьевич признался журналистам, что был несколько не прав.

- Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума, - сказал он. - Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого.

Как выяснилось, стороны решили проработать все спорные вопросы сначала на уровне вице-премьеров, потом премьер-министров, а затем и президентов двух стран.

- На следующей неделе мы встречаемся с президентом России, чтобы расставить все точки над i, - заявил Лукашенко.

После этого лидеры стран Содружества Независимых Государств провели неформальный саммит в формате обеда и подвели итоги года.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после окончания саммита ЕЭС рассказал журналистам, что в Питере разрешилась еще одна интрига постсоветского пространства. В Астане Лукашенко и Никол Пашинян буквально поругались из-за кандидатуры нового генсека ОДКБ. Настолько, что Армения попросила отменить назначенный в Питере саммит ОДКБ. Но Лукашенко поделился сразу несколькими секретами: что они с Путиным встретятся на следующей неделе, чтобы снять все вопросы по взаимным претензиям в экономике и что вопрос с генсеком все же разрешился. (подробности)

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