2018-12-06T23:51:17+03:00
Политика

США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729

Вашингтон подчеркивает, что ее дальность нарушает Договор РСМД
Юлия ДИВЕЕВА
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Заместитель госсекретаря США Андреа ТомпсонЗаместитель госсекретаря США Андреа ТомпсонФото: СОЦСЕТИ
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Россия должна либо отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8), либо модифицировать систему так, чтобы ее дальность не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, Вашингтон считает, что радиус действия 9М729 составляет от 500 до 5,5 тысячи километров, а ДРСМД запрещает такие ракеты.

"Мяч на российской стороне. Они должны предпринять инициативу", - сказала Томпсон.

Она подчеркнула, что США хотят иметь возможность проверить, какие коррективы внесла Россия в систему ракеты, передает РИА Новости.

Отметим, что замглавы МИД Сергей Рябков сообщал, что ракета 9М729 не испытывалась на такую дальность и Вашингтон в курсе этого, поскольку Москва предоставила США информацию о временных рамках испытаний, дала разъяснения относительно ошибочных представлений о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.

Напомним, как писал сайт kp.ru 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Причиной такого решения он назвал нарушения условия договора со стороны России.

В накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению».

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