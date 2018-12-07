2018-12-07T01:55:11+03:00
Политика

Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике

США считают, что РФ может угрожать американской безопасности в будущем, а Китай - уже угрожает
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон считает российский флот потенциальной угрозой безопасности США в Атлантическом океанеПентагон считает российский флот потенциальной угрозой безопасности США в Атлантическом океанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Для США операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу. Об этом заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер.

"Северная Атлантика является отдельным театром действий. Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот", - сказал он, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне

По его словам, в зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана. Спенсер также отметил, что в целом Россия - это “угроза в перспективе", а Китай - уже "сформировавшаяся угроза" для Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщил о том, чт 24 августа Второй флот США снова начал действовать. Изначально 2-й флот создали 12 февраля 1950 года, он был расформирован 30 сентября 2011 года. В мае 2018 года США сообщили, что возродят его.

В Петагоне отметили, что решение было принято в виду усиления конкуренции со стороны других великих держав, и США в этих условиях твердо намерены сохранить преимущество и доминирование на море.

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