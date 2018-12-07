Суд США назначил Бутиной общественного адвоката

СЕГОДНЯ 01:06 2018-12-07T01:06:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд США назначил Марии Бутиной общественного адвоката. Об этом сообщил вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.

"Я только что связывался с Робертом Дрисколлом, он сообщил, что продолжает заниматься делом Марии. Новый адвокат назначен ему в помощь и будет заниматься определенными аспектами дела", - сказал он.

Как пояснил Мельников, пояснил, что по американскому законодательству суд имеет право назначить обвиняемому госзащитника при наличии адвоката по назначению. Он также подчеркнул, что ему не известно о какой-либо заключённой сделке Бутиной с американскими властями или о желании ее заключить, передает Интерфакс.

Ранее сайт "КП" сообщал, что российская студентка, арестованная в США, может остаться без юридической помощи. Ее отец пожаловался, что у семьи кончаются деньги на оплату услуг адвокатов. Сумма исчисляется миллионами рублей.