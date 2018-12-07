2018-12-07T01:06:31+03:00
Общество

Суд США назначил Бутиной общественного адвоката

Роберт Дрисколл также продолжит заниматься делом россиянки
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд США назначил Марии Бутиной общественного адвоката. Об этом сообщил вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.

"Я только что связывался с Робертом Дрисколлом, он сообщил, что продолжает заниматься делом Марии. Новый адвокат назначен ему в помощь и будет заниматься определенными аспектами дела", - сказал он.

Как пояснил Мельников, пояснил, что по американскому законодательству суд имеет право назначить обвиняемому госзащитника при наличии адвоката по назначению. Он также подчеркнул, что ему не известно о какой-либо заключённой сделке Бутиной с американскими властями или о желании ее заключить, передает Интерфакс.

Ранее сайт "КП" сообщал, что российская студентка, арестованная в США, может остаться без юридической помощи. Ее отец пожаловался, что у семьи кончаются деньги на оплату услуг адвокатов. Сумма исчисляется миллионами рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США не планируют военный ответ на инцидент в Азовском море
Эквадор: Ассанж может безопасно покинуть посольство в Лондоне
Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США
Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике
МИД РФ: США стремятся уничтожить контроль над оружием в космосе
США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729
Украинцам стали чаще отказывать в выдаче виз в Канаду
Посольство РФ в США выясняет причины смерти россиянина во Флориде
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнером по ДРСМД
Эйфелеву башню закроют на сутки из-за акции «желтых жилетов»
Новичок Google совершил ошибку, которая обошлась в $10 млн
Названы номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году
Мадуро заявил о подписании многомиллиардных контрактов с Россией
Трамп пожаловался на низкий рейтинг своей популярности
Блогера «Давидыча» отпустили на свободу
Власти Франции опасаются государственного переворота
Лавров обсудил с Могерини пути сохранения ДРСМД
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы