Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват
Нарушений границ воздушного пространства РФ не допущено
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За минувшую неделю российские истребители три раза поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов у границ РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Кроме того, у рубежей нашей страны воздушную разведку вели 15 летательных аппаратов других государств. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено, пишет "Красная звезда".