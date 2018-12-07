Истребители ВКС России три раза за неделю поднимались на перехват

СЕГОДНЯ 03:05 2018-12-07T03:05:04+03:00

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За минувшую неделю российские истребители три раза поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов у границ РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Кроме того, у рубежей нашей страны воздушную разведку вели 15 летательных аппаратов других государств. Отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допущено, пишет "Красная звезда".