2018-12-03T02:39:14+03:00
Политика

Американские самолеты-разведчики облетели черноморское побережье Росси

Многочасовую разведку проводили беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный самолет P-8A Poseidon
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global HawkСтратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global HawkФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 2 декабря, два американских воздушных «шпиона» провели многочасовый разведывательный полет у черноморского побережья России.

Так, стратегический тяжелый беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с утра восемь часов курсировал вблизи Крыма и Краснодарского края. В районе Севастополя он приближался к российскому берегу примерно на 35 километров, а в районе Новороссийска он пролетал в 40 километрах от побережья Кубани.

Позже к дрону присоединился патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon. Оба воздушных разведчика вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, передает Интерфакс со ссылкой на данные западных авиационных порталов.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, особенно «любопытны» американцы.

Напомним, 30 ноября в министерстве обороны России сообщили, что за минувшую неделю вели разведку возле российских границ.14 иностранных летательных аппаратов, российские истребители трижды поднимались на их перехват.

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