Премьер Канады: Арест менеджера Huawei не был политическим решением

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-07T06:28:44+03:00

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Арест финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу на территории Канады не является политическим решением. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что решение о задержании принимали уполномоченные официальные лица, которые уведомили об этом правительство за несколько дней до задержания.

"Не было никакого вмешательства в это решение на политическом уровне, потому что мы уважаем наши независимые юридические процессы", - отметил Трюдо.

Он также сообщил, что пока не обсуждал дело Ваньчжоу с кем-либо из своих зарубежных коллег, передает ТАСС.

Как накануне сообщал сайт "КП", 1 декабря в канадском Ванкувере полиция задержала финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мэн. Арест был произведен властями Канады по запросу Соединенных Штатов , где ее обвиняют в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.