В США второй раз применили электрический стул для убийцы

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-07T07:37:43+03:00

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В США второй раз за последние пару месяцев применили смертную казнь. На электрическом стуле оказался мужчина, который в 1981 году убил умственно отсталую девушку.

Власти штатов постепенно возвращают практику смертной казни. 2 ноября на электрический стул попал заключенный из Тенесси, это стало первой процедурой с 1960 года.

Накануне в штате привели в действие еще один обвинительный приговор. 61-летний Дэвид Эрл Миллер совершил жестокое преступление. В тюрьму он попал 36 лет назад и был приговорен к смертной казни, но приговор никак не могли привести в действие. По местному закону, каждый преступник, который заключенный, который совершил тяжкое преступление мог до 1999 года выбирать между электрическим стулом и смертельной инъекцией, сообщает ФАН.

Ранее палата представителей штата Алабама узаконила казнь при помощи азота. Предполагается, что этот метод можно будет использовать в качестве альтернативы смертельной инъекции, на случай если последнюю по каким-либо причинам нельзя будет ввести.