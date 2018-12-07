Совфед предложил запретить регистрацию краденных смартфонов в сети

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-07T08:46:05+03:00

Соответствующий законопроект уже получил поддержку профильных ведомств и в ближайшее время будет внесен в Госдуму

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В Совете Федерации предложили запретить мобильным операторам регистрировать краденные смартфоны в сотовой сети. С этой целью может быть создана специальная система контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам.

По словам председателя временной комиссии верхней палаты парламента по развитию информационного общества Людмилы Боковой, соответствующий документ уже разработан и готов к рассмотрению Государственной Думой. Его также поддержали профильные ведомства и министерства.

Между тем, согласно пояснительной записке к проекту, в будущем предлагается обязать операторов подключать к сети владельцев только тех аппаратов, у которых есть разрешенный идентификационный номер. Если ситуация обстоит иначе, то компании смогут приостанавливать доступ абонента к сети. Речь идет об устройствах, не прошедших регистрацию или имеющих одинаковые либо не присвоенные производителем номера. Сюда же относятся украденные и потерянные смартфоны, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что национальный реестр будет включать в себя списки "белых", "серых" и "черных" устройств, имеющих слот для SIM-карт. Ввозимые из заграницы устройства будут относиться ко второй категории и их придется регистрировать. Бесплатной такая процедура окажется лишь для одного гаджета в год, за второй придется заплатить $20, а за каждый последующий — $30.