В Германии выберут преемника Меркель на посту главы партии ХДС

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-07T09:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 7 декабря, в Гамбурге стартует двухдневный федеральный съезд Христианско-демократического союза. Именно в ходе этого мероприятия члены партии выберут своего нового руководителя, который станет преемником Ангелы Меркель.

Напомним, что в конце октября этого года канцлер ФРГ заявила о том, что больше не будет переизбираться на высший партийный пост. Главной причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты консерваторов на региональных выборах.

Между тем, Меркель занимала пост главы партии на протяжении почти двух десятилетий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что через несколько лет канцлер Германии может вообще уйти из политики. В конце октября она заявила о том, что не планирует баллотироваться на пост главы кабинета министров на следующих выборах, которые пройдут в стране в 2021 году.