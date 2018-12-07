Рада передала Порошенко на подпись закон о прекращении договора о дружбе с РФ

СЕГОДНЯ 10:45 2018-12-07T10:59:32+03:00

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий вручил президенту Петру Порошенко закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ c 1 апреля 2019 года, который украинский лидер должен подписать. Об этом говорится на сайте парламента.

Сам Парубий уже подписал документ.

Ранее Верховная Рада Украины приняла решение о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с РФ после 1 апреля 2019 года. Инициативу поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», - говорится в документе.

Отметим, что соглашение было заключено 31 мая 1997-го года в Киеве. Его подписали президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, а Госдума — 25 декабря 1998 года. 1 апреля 1999 года стороны обменялись грамотами, с этого дня он вступил в силу.