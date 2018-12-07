Роскосмос рассчитывает договориться об установке станций ГЛОНАСС в США

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-07T12:12:46+03:00

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"Роскосмос" надеется договориться с Соединенными Штатами об установке на территории страны наземных станций спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. По словам представителя госкорпорации в Казахстане Анатолия Красникова, стороны уже приступили к переговорам.

"Мы ставим эти станции по всему миру, в том числе в Бразилии, в Южной Америке. В России их, естественно, достаточно много. Мы ведем переговоры, в том числе и с американской стороной для того, чтобы на территории США поставить", - подчеркнул Красников.

Он также пояснил, что необходимость размещения станций в Соединенных Штатах обосновывается обеспечением корректной работы всей системы. Увеличение охвата позволяет проводить точный навигационный сигнал. Кроме того, станции по всей Земле занимаются измерением координат спутников, контролем их орбиты.

"Без этих станций, конечно, достичь этого было бы гораздо сложнее", - цитирует ТАСС представителя "Роскосмоса".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент у России есть также орбитальная группировка "Глонасс", состоящая из 27 космических аппаратов.