2018-12-07T12:25:30+03:00
В мире

В Китае хирург потребовал с пациента деньги прямо во время операции

Врач убедил находящегося под наркозом мужчину, что ему просто необходима дорогостоящая процедура
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пациенту пришлось заплатить врачу прямо во время операцииПациенту пришлось заплатить врачу прямо во время операцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Шокирующий случай произошел в конце октября в китайском городе Ланьчжоу провинции Ганьсу. Мужчина по фамилии Яо проехал довольно большее расстояние ради простой консультации у хирурга, а в итоге оставил в медицинском центре почти 150 тысяч рублей.

Только за осмотр пациента врач взял с него около 5,2 тысячи рублей, а после направил на операцию. Однако прямо во время процедуры он начал убеждать Яо, что у того сильно воспалены лимфатические узлы, а также повреждены нервы. Врач заверил, что если не разобраться с проблемой прямо сейчас, то после может быть гораздо хуже.

Напуганный мужчина уже находящийся под местной анестезией жутко хотел спать, а потому поверил хирургу. Пациенту тут же перевязали раны и отправили в кассу, где он оставил порядка 149 тысяч рублей.

Уже после операции Яо решил проконсультироваться с другими врачами и выяснил, что процедура стоит не дороже 16 тысяч рублей. Мужчина написал жалобу городским властям, и лишь тогда руководство больницы согласилось выплатить ему компенсацию в размере 402,3 тысячи рублей.

Издание South China Morning Post подчеркивает, что мошенничество в сфере медицины широко распространено в Китае, поскольку частные центры практически не контролируются. Из-за это люди часто переплачивают за процедуры.

Стоит отметить, что ситуация в российских частных клиниках обстоит довольно похожая. Ранее сайт kp.ru публиковал дневник врача из одного такого учреждения, который рассказал о принципах работы его коллег.

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