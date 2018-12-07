2018-12-07T15:53:27+03:00
Политика

Глава МИД Словакии передумал уходить в отставку

Министр отозвал прошение, направление президенту республики неделю назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Словакии Мирослав ЛайчакМинистр иностранных дел Словакии Мирослав ЛайчакФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак передумал уходить в отставку, хотя еще неделю назад сам направил соответствующее заявление президенту республики. Глава внешнеполитического ведомства решил продолжить свою работу на данном посту, чтобы способствовать укреплению позиции Братиславы на евроатлантическом пространстве.

"Данное решение расцениваю как шанс продолжить свои усилия, направленные на то, чтобы Словакия и далее воспринималась в качестве современной европейской страны, надежного партнера и союзника", - говорится в заявлении Лайчака, которое было опубликовано на сайте МИД.

В своем письме министр подчеркнул, что изменил решение во многом из-за чувства ответственности перед страной, которая уже в следующем году станет председателем ОБСЕ, передает ТАСС.

Напомним, что Лайчак задумался об отставке после того, как власти Словакии отказались присоединиться к пакту ООН о миграции, над разработкой которого политик активно работал.

Сайт kp.ru писал о том, что данный документ не стали подписывать также многие другие страны, например, Польша, США, Болгария, Венгрия и Австрия.

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