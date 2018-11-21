2018-11-21T02:52:06+03:00
Политика

Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции

По словам главы польского МВД, этот документ только усилит миграционный кризис
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак в ВашингтонеМинистр внутренних дел Польши Мариуш Блащак в ВашингтонеФото: REUTERS
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Варшава не станет подписывать пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, принятие которого ожидается на международной конференции в столице Марокко в декабре этого года.

«Да, мы считаем, что это не является хорошим решением», - заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Он добавил, что пакт ООН – «не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис». По словам польского министра, «наоборот, это только усилит кризис и его последствия».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник с подобным заявлением выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он объявил, что еврейское государство не собирается ни присоединяться к соглашению по миграции, ни подписывать договор в Марракеше. Напротив, Израиль и дальше будет защищать свои границы от нелегальных беженцев.

До этого к пакту ООН отказались присоединиться Соединенные Штаты, Австрия, Болгария, Венгрия и Чехия. Власти Австралии и Швейцарии также отнеслись к документу крайне скептически.

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