2018-12-07T17:07:30+03:00
Умные вещи

Huawei назначил временного финансово директора

Исполняющим обязанности стал Лян Хуа, проработавший в компании больше 20 лет
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Компания назначила нового финансового директораКомпания назначила нового финансового директораФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китайская компания Huawei назначила временного финансового директора. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно опубликованным данным, исполняющим обязанности финансового директора стал Лян Хуа. В Huawei он начал работу в 1995 году. За это время занимал различные руководящие посты, в том числе и должность финансового директора.

Напомним, что 1 декабря полиция Канады задержала финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мэн. Арест был произведен по запросу Соединенных Штатов. Ее обвиняют в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.

Ваньчжоу Мэн - дочь основателя Huawei Жэня Чжэнфэя - также является заместителем председателя правления компании. В компании обвинения своего менеджера назвали необоснованными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК
Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор
ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь
Литва ввела санкции против России
В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"
Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря
Сбербанк начнет выдавать кредиты в магазинах
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, как вызволяют российских детей из тюрем Ирака и Сирии
Актер Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского школьного учебника
Для российских десантников разработают новые парашюты
Меркель произнесла последнюю речь в качестве главы ХДС
Глава аппарата Белого Дома Джон Келли планирует подать в отставку
МВД опровергло причастность к отмене концертов рэперов
Государства Евросоюза ежегодно теряет 900 млрд евро из-за коррупции
«Аэроэкспресс» в Домодедово будет ходить каждые 30 минут
Глава МИД Словакии передумал уходить в отставку
Илья Красильщик покинет пост издателя «Медузы»
Полиция задержала водителя такси, сбившего рабочих в центре Москвы
Лавров сообщил, что Россия не получала от США доказательств нарушения ДРСМД
В МВД РФ поддержали законопроект о запрете клеток для подсудимых
США блокируют попытки Израиля продать Хорватии американские истребители
В Алтайском крае выпустили первую отечественную «умную» машину для сортировки мусора
Евросоюз намерен собрать более 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
Лавров прокомментировал идею упрощения выдачи гражданства РФ украинцам
В Совете Федерации прокомментировали претензии США по ракете 9М729