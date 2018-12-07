Huawei назначил временного финансово директора

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-07T17:07:30+03:00

Исполняющим обязанности стал Лян Хуа, проработавший в компании больше 20 лет

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Китайская компания Huawei назначила временного финансового директора. Об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно опубликованным данным, исполняющим обязанности финансового директора стал Лян Хуа. В Huawei он начал работу в 1995 году. За это время занимал различные руководящие посты, в том числе и должность финансового директора.

Напомним, что 1 декабря полиция Канады задержала финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мэн. Арест был произведен по запросу Соединенных Штатов. Ее обвиняют в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.

Ваньчжоу Мэн - дочь основателя Huawei Жэня Чжэнфэя - также является заместителем председателя правления компании. В компании обвинения своего менеджера назвали необоснованными.