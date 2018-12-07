В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-07T17:11:01+03:00

Действие блокбастера будет разворачиваться спустя пять лет после событий "Войны бесконечности" [видео]

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На сайте YouTube появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители". Меньше, чем за сутки после публикации, видео набрало почти 100 тысяч просмотров и более 40 тысяч комментариев.

В новой части фильма, снятого режиссерами Энтони и Джо Руссо, действие киноленты развернется спустя пять лет после событий прошлой части "Мстители: Война бесконечности". В прошлой части Команда Мстителей, Стражей Галактики, Человек Паук, Черная Пантера и другие супергерои киновселенной Marvel противостояли могущественному Таносу, который готовился уничтожить Вселенную. К слову, многие герои киноленты во время битвы погибли, что повергло в шок фанатов "Marvel".

В финале нового трейлера появляется персонаж Человек-муравей, который, видимо, смог выжить в предыдущей части и выбраться из нано-мира. На нескольких кадрах видео четвертой части блокбастера появляется Соколиный глаз, которого не было в предыдущей части "Мстителей".

Сам фантастический боевик под названием "Мстители: Финал", снятый по мотивам комиксов "Marvel", выйдет на российские экраны 25 апреля 2019 года. В США премьера блокбастера назначена на 3 мая следующего года.

В Интернет выложили трейлер четвертой части фильма "Мстители".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что третья часть "Мстителей" за первый уикенд собрала 630 миллионов долларов, установив новый мировой рекорд.