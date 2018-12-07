2018-12-07T17:11:01+03:00
Звезды

В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"

Действие блокбастера будет разворачиваться спустя пять лет после событий "Войны бесконечности" [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Новая часть блокбастера стала продолжением третьей части фильма "Мстители:Война бесконечности"Новая часть блокбастера стала продолжением третьей части фильма "Мстители:Война бесконечности"
Изменить размер текста:

На сайте YouTube появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители". Меньше, чем за сутки после публикации, видео набрало почти 100 тысяч просмотров и более 40 тысяч комментариев.

В новой части фильма, снятого режиссерами Энтони и Джо Руссо, действие киноленты развернется спустя пять лет после событий прошлой части "Мстители: Война бесконечности". В прошлой части Команда Мстителей, Стражей Галактики, Человек Паук, Черная Пантера и другие супергерои киновселенной Marvel противостояли могущественному Таносу, который готовился уничтожить Вселенную. К слову, многие герои киноленты во время битвы погибли, что повергло в шок фанатов "Marvel".

В финале нового трейлера появляется персонаж Человек-муравей, который, видимо, смог выжить в предыдущей части и выбраться из нано-мира. На нескольких кадрах видео четвертой части блокбастера появляется Соколиный глаз, которого не было в предыдущей части "Мстителей".

Сам фантастический боевик под названием "Мстители: Финал", снятый по мотивам комиксов "Marvel", выйдет на российские экраны 25 апреля 2019 года. В США премьера блокбастера назначена на 3 мая следующего года.

В Интернет выложили трейлер четвертой части фильма "Мстители".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что третья часть "Мстителей" за первый уикенд собрала 630 миллионов долларов, установив новый мировой рекорд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК
Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор
ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь
Литва ввела санкции против России
Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря
Сбербанк начнет выдавать кредиты в магазинах
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, как вызволяют российских детей из тюрем Ирака и Сирии
Актер Бенедикт Камбербэтч появился на обложке украинского школьного учебника
Huawei назначил временного финансово директора
Для российских десантников разработают новые парашюты
Меркель произнесла последнюю речь в качестве главы ХДС
Глава аппарата Белого Дома Джон Келли планирует подать в отставку
МВД опровергло причастность к отмене концертов рэперов
Государства Евросоюза ежегодно теряет 900 млрд евро из-за коррупции
«Аэроэкспресс» в Домодедово будет ходить каждые 30 минут
Глава МИД Словакии передумал уходить в отставку
Илья Красильщик покинет пост издателя «Медузы»
Полиция задержала водителя такси, сбившего рабочих в центре Москвы
Лавров сообщил, что Россия не получала от США доказательств нарушения ДРСМД
В МВД РФ поддержали законопроект о запрете клеток для подсудимых
США блокируют попытки Израиля продать Хорватии американские истребители
В Алтайском крае выпустили первую отечественную «умную» машину для сортировки мусора
Евросоюз намерен собрать более 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
Лавров прокомментировал идею упрощения выдачи гражданства РФ украинцам
В Совете Федерации прокомментировали претензии США по ракете 9М729