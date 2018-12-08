Китай запустил космический аппарат для исследования обратной стороны Луны

СЕГОДНЯ 01:10 2018-12-08T01:28:50+03:00

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старт ракеты-носителя с аппаратом «Чанъэ-4» состоялся в ночь на субботу с космодрома в провинции Сычуань

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В ночь на субботу с китайского космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань, стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-3В» с космическим аппаратом «Чанъэ-4», который предназначен для исследования обратной стороны Луны.

Запуск ракеты состоялся около 02:00 по местному времени (21:00 пятницы, 7 декабря, по московскому времени), уточняет информационный портал Sina. «Чанъэ-4» – это автоматическая лунная станция и луноход, который будет использоваться для геологических исследований Китайского национального космического управления. Его посадка на Луне ожидается в начале нового 2019 года.

Исследовательская миссия «Чанъэ-4» должна помочь ученым разгадать тайны скрытой от человеческих глаз части естественного спутника Земли. Отмечается, что новый китайский луноход внешне похож на своего предшественника «Чанъэ-3», но гораздо легче по весу.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, первый разработанный в Китае аппарат «Нефритовый заяц» совершил посадку на Луне в декабре 2013 года.