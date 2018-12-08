2018-12-08T08:58:32+03:00
В мире

Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку

Нынешнему британскому премьеру придется покинуть свой пост, если парламент страны 11 декабря не одобрит проект соглашения с ЕС
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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В субботу, 8 декабря, появилась информация, что в ближайшее время кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй попытается убедить ее добиться от Брюсселя лучших условий соглашения по Brexit. При этом члены британского правительства уже предупредили Мэй о том, что ей придется покинуть свой пост, в случае если парламент страны в ходе намеченного на 11 декабря голосования не одобрит существующий проект соглашения с Евросоюзом, а новый не удастся согласовать.

По информации газеты The Daily Telegraph, пока кабинет премьер-министра уверен в том, что парламент не поддержит ранее согласованный с ЕС документ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, лидеры Евросоюза утвердили проект соглашения по Brexit на внеочередном саммите, который прошел в Брюсселе 25 ноября. Однако чтобы договор вступил в силу, он должен сначала получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

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