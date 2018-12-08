В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-08T09:20:49+03:00

В понедельник суд планирует выслушать дополнительные доводы защиты дочери основателя одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций

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Суд в Канаде отложил до понедельника, 10 декабря, слушания по делу финансового директора китайкой компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной ранее в международном аэропорту Ванкувера по подозрению в нарушении санкций США против Ирана.

По некоторым данным, в понедельник суд планирует выслушать дополнительные доводы защиты дочери основателя Huawei, настаивающей на ее освобождении под залог. Между тем сторона обвинения добивается того, чтобы подозреваемая оставалась под стражей, так как в противном случае «она окажется вне зоны американской юрисдикции», пишет газета The New York Times.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 46-летняя Мэн Ваньчжоу была задержана по запросу США в аэропорту Ванкувера 1 декабря. Таким образом, теперь ей грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, где ее обвиняют в нарушении торговых санкций в отношении Ирана.